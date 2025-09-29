Okan Buruk’tan Mourinho’ya meydan okuma! “Ben ondan daha iyiydim”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, The Athletic’e röportaj verdi. İngiliz bir gazetecinin Jose Mourinho hakkındaki sorusunu yanıtlayan Buruk, geçmişte Portekizli teknik adamla yaşadığı rekabete değindi.

Buruk, “Geçen yıl Türkiye'de Mourinho'ya karşı benim için büyük bir mücadeleydi. Genellikle Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynar veya Galatasaray, Manchester City'ye karşı oynar. Ama bir teknik direktör olarak, özel bir şey yaratırsam, Pep'e karşı bir şeyler başardığımı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“BEN MOURİNHO’DAN DAHA İYİYDİM”

Geçmişte yaşanan gerilime de değinen Buruk, Mourinho ile maç sonunda yaşadığı olaya dikkat çekerek, “Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. (Burun sıkma olayından bahsediyor). Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa geçip zaferimizi kutluyordum, o da yanıma geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşmak için görüşürdük” dedi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, rekabetten galip çıktığını vurgulayarak, “Mourinho ile karşılaşmak çok zordu. Fenerbahçe'ye imza attığında çok konuşmaya başladı. Tarzını biliyoruz. Sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluk kazandık. Onları kendi sahalarında iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk” ifadelerini kullandı.

“MOURİNHO KENDİSİNİ GELİŞTİRMEMİŞ”

Jose Mourinho’nun futbol anlayışını da değerlendiren Okan Buruk, Portekizli çalıştırıcının yıllar içinde oyununu geliştirmediğini öne sürdü. Buruk, “Eskisi gibi odaklanamıyor. Futbola eskisi gibi bakmıyor. Teknik direktör olarak tarzını hiç değiştirmedi. Gerçekten önemli bir karakter, gerçekten önemli bir karizması var ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Belki de onun için sorun, teknik direktör olarak kendini geliştirmemiş olması” diye konuştu.