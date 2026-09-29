Okan Buruk’un cezası belli oldu! PFDK kararını açıkladı

Kurul, bugün yaptığı toplantıda 19 ve 20 Eylül 2026'da oynanan Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu maçlarını değerlendirdi. Okan Buruk'un cezası, Disiplin Talimatı'nın (FDT) 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verildi. Galatasaray'ın sporcusu Lesley Chimuanya Ugochukwu ise rakip takım sporcusuna yaptığı ciddi faul nedeniyle FDT'nin 43. maddesi gereği 2 resmi müsabakadan men edildi.

GALATASARAY'A TRİBÜN FATURASI DA ÇIKTI

Galatasaray, aynı maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle de cezalandırıldı. Bu eylem, sarı-kırmızılı takımın sezon içinde misafir olduğu maçlarda 3. kez tekrarlandığı için FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350 bin TL para cezası verildi.

Aynı gerekçeyle 53/3. madde kapsamında Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F ve G2 Misafir bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edilecek. Bu seyirciler, Galatasaray'ın bir sonraki deplasman maçına giremeyecek.

TRABZONSPOR'A İKİ AYRI PARA CEZASI VE İHTAR

Ev sahibi Trabzonspor'un taraftarları da aynı maçta çirkin ve kötü tezahürat yaptı. Bu eylem, bordo-mavililerin sezon içinde ev sahibi olduğu maçlarda ilk kez gerçekleşmesi nedeniyle FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezasıyla karşılandı. 53/3. madde gereği Kuzey Kale Arkası Alt Tribün Kuzey Alt K, J, L ile Güney Kale Arkası Alt Tribün Güney Alt J, L, K bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edilerek, bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi.

Trabzonspor'a iki ayrı para cezası da verildi. Taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL ödenecek. Zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi de talimatlara aykırılık sayıldı ve FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten yine 280 bin TL ceza verildi.

Trabzonspor hakkında talimatlara aykırılık iddiasıyla da kurula sevk yapılmıştı. Kurul, isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı için ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakkında da maç sonrası medyaya yaptığı açıklamalarda futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle sevk yapılmıştı. Bu dosyada da ceza verilmedi.

ÇORUM FK'DA TRİBÜN CEZASI

Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçı 19 Eylül 2026'da oynandı. Çorum FK taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uygulandı. Güney Tribün C3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edildi. Bu seyirciler, kulübün bir sonraki ev sahibi maçına giremeyecek.

Çorum FK idarecisi Savaş Balçık, maç sonrası medyaya yaptığı açıklamalarda futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle kurula sevk edilmişti. Kurul, ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

FENERBAHÇE'DE TRİBÜN VE AKREDİTASYON KARTI CEZASI

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı 20 Eylül 2026'da oynandı. Fenerbahçe taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi gereği Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edildi. Bu seyirciler, bir sonraki ev sahibi maça alınmayacak.

Aynı maçta Fenerbahçe antrenörü Dirk Kuyt, akreditasyon kartını görünür şekilde boynuna asmadığı için talimatlara aykırılıktan cezalandırıldı. FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50 bin TL para cezası verildi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER'E CEZA YAĞDI

En yüksek ceza listesi, Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçının ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne çıktı. 20 Eylül 2026'da oynanan maçta stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 1 milyon 200 bin TL para cezası verildi.

Kulübün diğer cezaları şöyle:

Taraftarların neden olduğu saha olayları için FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 420 bin TL.

Saha sulama sisteminin müsabakayı 20 saniye durduracak şekilde çalışması ve sahanın her yerinin eşit sulanmaması nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL.

Seyircilerin stadyuma ağzı kapalı pet su şişeleriyle alınmaması nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL.

Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 250 bin TL. Bu eylem, sezon içinde 2. kez gerçekleşti.

Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 112 bin 500 TL.

Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi de uygulandı. Batı Alt Tribün 109, 110, 111 ile Güney Alt Tribün 122, 123, 124, 125 numaralı bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edildi. Bu seyirciler, kulübün bir sonraki ev sahibi maçına giremeyecek.

BESNİK HASİ'YE DE BURUK'LA AYNI CEZA

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü teknik sorumlusu Besnik Hasi, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalandırıldı. FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası aldı.

Kulüp Başkanı Nahit Eren hakkında ise maç sonrası medyaya yaptığı açıklamalarda futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle kurula sevk yapılmıştı. Kurul, ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

BEŞİKTAŞ DA CEZADAN KAÇAMADI

Beşiktaş, aynı maçta misafir kulüp olarak cezalandırıldı. Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı, siyah-beyazlıların sezon içinde deplasmanda 3. kez bu cezayı almasına yol açtı. FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350 bin TL para cezası verildi. 53/3. madde gereği Misafir Üst Tribünü 207, 210 ve Misafir Alt Tribün 107 numaralı bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edildi. Bu seyirciler, Beşiktaş'ın bir sonraki deplasman maçına giremeyecek.

Kulübe iki para cezası daha verildi. Taraftarların neden olduğu saha olayları için FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi ile 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 125 bin TL ödenecek.

Beşiktaş hakkında, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş dışındaki kuruluşlara röportaj vermesi nedeniyle talimatlara aykırı hareket iddiasıyla da kurula sevk yapılmıştı. Kurul, isnat edilen ihlalin unsurları oluşmadığı için ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakkında da maç sonrası medyada yaptığı açıklamalarda futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı gerekçesiyle sevk yapılmıştı. Bu dosyada da ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.