Okan Buruk'un yanına "akıl hocası" önerisi: Dünya devi Galatasaray'a mı geliyor?

Süper Lig'de üst üste üç kez şampiyon olan Galatasaray'da, Avrupa arenasında istenilen sonuçların alınamaması üzerine çarpıcı bir öneri gündeme geldi. Kulübün eski yöneticilerinden Turgay Kıran, katıldığı bir programda tecrübeli teknik adam Arsene Wenger’in kulübe kazandırılması gerektiğini belirtti.

AVRUPA İÇİN TECRÜBELİ DANIŞMAN ŞART

Özgür Sancar’ın YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Turgay Kıran, Okan Buruk’un yeteneğini ve başarısını takdir ettiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Okan Buruk çok yetenekli bir teknik direktör ve büyük başarısını kimse inkar edemez. Ancak Avrupa’da başarılı olması için çok tecrübeli bir teknik danışmana ihtiyacı var. Avrupa’ya çıktığımız zaman hüsran yaşıyoruz. İyi bir yabancı danışman gerekli. Benim önerdiğim isim Arsen Wenger."

WENGER İLE BİRE BİR GÖRÜŞÜYORUZ

Wenger'in sarı-kırmızılı kulübe büyük bir uyum sağlayacağını savunan Kıran, Fransız futbol adamıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı. Kıran, Avrupa'daki rakipleri sadece izleme ekipleriyle takip etmenin yeterli olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray’la büyük bir uyum sağlar. Futbol danışmanı olarak gelir, kendisiyle bire bir görüşüyoruz. Avrupa’dan karşılacağınız takımları, birkaç maç izleme ekibinize izletmeniz yetmez. Onların her şeyini bilen bir futbol insanına ihtiyacınız var. Wenger, Galatasaray’daki bu ihtiyacı karşılar."

Arsenal'in başında geçirdiği uzun yıllar boyunca dünya futboluna damga vuran başarılara imza atan Arsene Wenger, mevcut durumda FIFA Gelişim Direktörü olarak görev yapıyor.