Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Devlet Bakanı Yaşar Okuyan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı ziyareti sırasında Aziz Yıldırım’ı desteklediğini, Ali Koç’un da önemli bir kişi olduğunu belirtti. Okuyan, Fenerbahçe için eşbakanlık sisteminin uygulanması istedi. Başkan Salman da desteğini Aziz Yıldırım’dan yana açıkladı.

Okuyan, Salman’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki kongre üyesi, sarı-lacivertli ekibin Mayıs ayında yapılacak kongresini konuştu. Okuyan, eş başkanlık teklifinde bulundu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe efsanesi olduğuna dikkat çekerek seçim kaybederek gitmemesi gerektiğini söyledi. Okuyan, konuşmasında şunları kaydetti: “Bazı siyasi partilerde eş başkanlık var. Gönlüm tüzüğün değiştirilmesi, Ali Koç ile mevcut başkan Aziz Yıldırım dönüşümlü olarak eş başkan olsunlar. Neden çünkü Aziz Yıldırım’ın yaptıkları ortadadır. Yanlışları var. Ama Fenerbahçe’ye kurulan alçak FETÖ kumpasında sırf Fenerbahçe için içeriye girebilen bir adam. Sırf Fenerbahçe için dik durabilen bir adam. Bu çok önemli benim için. Bu hadise olmasa Aziz Yıldırım dinlensin derim. Ali Koç’u çok severim. Ali Koç da buraya gerçekten layık. Aziz Yıldırım çekilmiş olsa, karşısında kim olursa olsun benim oyum Ali Koç’adır. Bundan sonraki seçim için değil. Alçakça kurulan FETÖ kumpası için dik duran Aziz Yıldırım’a sahip çıkmak benim için bir milli görevdir.”



Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe efsanesi olduğuna dikkatti çeken Salman ise "Yaklaşık 30-32 bin kongre üyesi var. 25 bin 600 tanesi Mart ayı sonunda aidatlarını ödeyerek kongrede oy kullanmaya hak kazandılar. Bu kongre tarihi bir kongre olacak. Son bilgiye göre kongre stadyumda yapılacak. Ben Ali Koç’a daha önceden sormuştum. Başkanlıkla ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. O da bana Aziz Yıldırım bırakana kadar başkanlık düşünmüyorum demişti. Aziz Yıldırım gibi bir başkan bir lider biraz zor gelir. İlhan Cavcav nasıl Gençlerbirliği için efsane ise Aziz Yıldırım da Fenerbahçe için efsanedir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için hapis yatmış bir insandır. Ona bu vefayı göstermek lazım. Kendisi kesinlikle seçim kaybederek gitmemelidir” diye konuştu.