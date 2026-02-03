Olaitan İstanbul'a ayak bastı! İmzalar an meselesi...

Siyah-beyazlı yönetimin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı genç yetenek, transfer sürecindeki son prosedürleri tamamlamak üzere şehre ulaştı. Taraftarların heyecanla beklediği o isim, havalimanında görüntülendi.

Beşiktaş’ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Junior Olaitan, resmi görüşmeleri nihayete erdirmek üzere İstanbul’a geldi. Genç oyuncuyu taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İç Hatlar Terminali’nden çıkış yapan Olaitan’ı, burada siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

ÖZEL ARAÇLA TESİSLERE HAREKET ETTİ

Terminal çıkışında kendisi için tahsis edilen özel araca binen Junior Olaitan, yetkililerle birlikte havalimanından ayrıldı. Transfer sürecinin prosedür gereği işleyen son aşamasında, oyuncunun detaylı sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor.

Yapılacak tetkiklerin ardından herhangi bir soruna rastlanmaması durumunda, Junior Olaitan'ın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Antalya'da dehşet: 37 haftalık hamile eşini vurdu!Antalya'da dehşet: 37 haftalık hamile eşini vurdu!Yurt
Yalova'da denizde kadın cesedi bulunduYalova'da denizde kadın cesedi bulunduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

beşiktaş transfer göztepe
