Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar
Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar
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Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olaylı derbi soruşturmasında tutuklamalar

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca ifadelerinin alınmasının ardından 5'i tutuklama, 15'i de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama istemiyle sevk edilen 5 şüpheliden, aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan S.D'nin de bulunduğu 3'ünün "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüphelinin adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmedildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol istemiyle sevk edilen 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.

Böylece, soruşturma kapsamında, 3 şüpheli tutuklanırken, 5'i savcılıktan, 17'si de mahkemeden olmak üzere 22 şüpheli serbest bırakılmış oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #beşiktaş #fenerbahçe
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