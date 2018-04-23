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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili yeni gelişme

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili yeni gelişme
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D.  de yer alıyor.

Kaynak: DHA
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