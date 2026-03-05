Olaylı paris maçının faturası kesildi: Ergin Ataman'a Euroleague'den çifte ceza

Euroleague Yönetimi, Paris Basketbol maçında hakemlere yönelik şiddetli itirazları nedeniyle diskalifiye edilen Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a 10 bin euro para cezası ve bir maç ertelemeli men cezası verdiğini duyurdu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Euroleague'in 29. haftasında Panathinaikos, kendi sahasında Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan ekibi, sahadan 104-99'luk skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın son bölümünde hakemlerle sert bir diyalog yaşayan Ergin Ataman, kararlara yönelik şiddetli itirazlarının ardından diskalifiye edilerek oyundan atıldı.

Yaşanan olayların ardından Euroleague Yönetimi, Ergin Ataman hakkındaki disiplin sürecini tamamladı. Yapılan açıklamada, hakemlere yönelik eylemleri gerekçesiyle deneyimli başantrenöre 10 bin euro para cezası ve bir maç men cezası verildiği bildirildi.

MEN CEZASI ERTELENDİ

Euroleague tarafından duyurulan yaptırım kararında, verilen men cezasının uygulanma şartı da netleştirildi. Bir maçlık men cezasının ertelemeli olduğu ve Ergin Ataman'ın 2025-2026 sezonunda benzer bir ihlalde bulunması durumunda bu cezanın uygulanacağı ifade edildi.

