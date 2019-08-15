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Olcay Şahan Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor, sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.

Olcay Şahan Denizlispor'da

Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüp, dün akşam saatlerinde Denizli'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizlispor #olcay şahan
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