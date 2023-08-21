Olimpiu Morutan Ankaragücü'nde

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için kadrosunu şekillendiren Galatasaray; Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech gibi dünyaca ünlü kanat oyuncularını kadrosuna dahil etti. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da geçen yılki başarılı performansını sürdürürken, sarı-kırmızılılarda kanat oyuncusu bolluğu yaşandı.

Galatasaray’da bir süredir ayrılığı gündemde olan Olimpiu Morutan’ın vedası resmiyet kazandı. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Morutan’ın yeni adresi, Ankaragücü olacak.

Sports Digitale’den Ertan Süzgün’ün haberine göre Galatasaray, Olimpiu Morutan’ın Ankaragücü’nden yapacağı olası transferden yüzde 20 pay alacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, belirli opsiyonlara bağlı olarak Rumen futbolcuyu geri alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

1 MİLYON EURO’LUK DETAY!

Cimbom’un 2021-22 sezonunda Steaua Bükreş’ten kadrosuna kattığı Morutan’ın sözleşmesinde, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalması halinde Rumen ekibine 1 milyon Euro ödenmesini içeren bir madde de yer alıyordu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının eşiğinde olan Aslan, Norveç temsilcisi Molde’yi elemesi halinde 4. torbadan Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Olimpiu Morutan’ı geri alma opsiyonuyla Ankaragücü’ne satan sarı-kırmızılılar, böylelikle olası bir Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması durumunda hem Rumen ekibine 1 milyon Euro ödemeyecek hem de şartları karşıladığı takdirde Morutan’ı geri alabilecek.