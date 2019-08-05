Olimpiyatlarda final istiyor

Avrupa ve dünya ikincisi milli tekvandocu Yunus Sarı, olimpiyatlarda da final heyecanı yaşamak istediğini söyledi.

Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) milli takımla kampta bulunan 28 yaşındaki Yunus, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yunus, eski takım arkadaşı Servet Tazegül'ün Tekvando Erkek Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Servet Tazegül ile yaklaşık 8 yıl takım arkadaşlığı yaptığını anlatan Yunus, "Kendisi bizim örnek aldığımız bir sporcuydu. Örnek aldığımız bir sporcunun antrenörümüz olması bizi ayrıca motive ediyor. Onun antrenman, dövüş stilinin bize yakın olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerini bana ve genç arkadaşlara en iyi şekilde aktaracağına inanıyorum." diye konuştu.

Milli tekvandocu, kamp çalışmalarının iyi gittiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çin'in Wuxi kentinde 23-25 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Kupası Takım Şampiyonası'na katılacağım. Karışık takım kategorisinde yarışacağız. Geçen sene karışık takımda ikinci olmuştuk. Daha sonra eylül ayında grand prix müsabakaları var. Olimpiyat yolunda puan alarak ülkemize dönmek istiyoruz."



"Bu kez olimpiyatlara gideceğim"

Yunus Sarı, 2016 olimpiyat elemelerine katıldığını, son maçta yenilerek Rio'ya gitme hakkı elde edemediğini söyledi.

"İnşallah bu kez olimpiyatlara gideceğim." diyen Yunus, "Çalışmalarım iyi gidiyor. Olimpiyat elemelerine en iyi şekilde hazırlanıp, olimpiyat kotası almak istiyorum. Hem dünya hem de Avrupa şampiyonasında ikinciliğim var. İkisinde de final heyecanı yaşadım. Olimpiyatlarda da final duygusunu yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Zamanla iyi yerlere gelecekler"

Milli takımın tecrübeli ismi Yunus, çoğunluğu gençlerden oluşan yetenekli bir sporcu grubuna sahip olduklarına işaret etti.

Yunus, genç jenerasyona ilişkin, "Takımımızda yer alan sporcuların çoğunluğu 19-20 yaşlarında. Hepsi gençler ve ümitlerde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde ederek büyüklere geçti. Büyüklerin ilk senesi onlar için biraz zor oluyor. Zamanla iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Biz de tecrübelerimizi onlara aktaracağız. Hepimiz Türkiye'nin başarısı için uğraşıyoruz. Erkek takımımızın da başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kamp yaptıkları Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden de övgüyle bahseden milli sporcu, "Erkek takımı olarak burada ilk kampımız. Buradan memnunuz. Doktorumuz, masörümüz her şeyimiz elimizin altında. 'Tam bir spor merkezi' diyebiliriz. İnşallah bu tesisler bizi daha ileriye götürecek." şeklinde görüş belirtti.

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