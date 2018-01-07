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Olympiakos, Mirallas'ı kiraladı

Yunan kulübü Olympiakos, bonservisi Everton'da bulunan Belçikalı futbolcu Mirallas'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı

Olympiakos, Mirallas'ı kiraladı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kiraladı.

Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2017-18 sezonu sonuna kadar eski takımı Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.

Everton'ın, 2012 yazında Olympiakos'tan 7,65 milyon avroya transfer ettiği Mirallas, İngiliz ekibiyle çıktığı 186 maçta 38 gol, 34 asist üretti.


Kaynak: AA
Etiketler; #everton #futbol #Kevin Mirallas #Olympiakos
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