Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Valbuena'yı kadrosuna kattı.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı.



Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mathieu Valbuena artık Olympiakos ailesinin bir üyesi." ifadeleri kullanıldı ve 34 yaşındaki oyuncunun Olympiakos forması giydiği bir fotoğrafa yer verildi.



Fransa Milli Takımı formasını 52 kez giyen Valbuena, 2017 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 71 maça çıktı ve 12 gol attı.