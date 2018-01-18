Olympique Lyon, deplasmanda Guingamp'ı 2-0 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon, deplasmanda Guingamp'ı 2-0 yendi.



Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 21. haftasında Guingamp ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi.



Bundan önceki 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Lyon, Guingamp'ı da Nabil Fekir ve Aouar'ın golleriyle mağlup ederek serisini 6 maça çıkardı.



Olympique Lyon bu sonuçla 45 puana ulaştı ve haftayı 2. sırada geçti.