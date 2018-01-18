Trump, Netanyahu'yu yalanladı
Trump, Netanyahu'yu yalanladı
Apple'dan flaş hamle
Apple'dan flaş hamle
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

Olympique Lyon deplasmanda Guingamp'ı yendi

Olympique Lyon, deplasmanda Guingamp'ı 2-0 yendi.

Olympique Lyon deplasmanda Guingamp'ı yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olympique Lyon, deplasmanda Guingamp'ı 2-0 yendi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 21. haftasında Guingamp ile Olympique Lyon karşı karşıya geldi.

Bundan önceki 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Lyon, Guingamp'ı da Nabil Fekir ve Aouar'ın golleriyle mağlup ederek serisini 6 maça çıkardı.

Olympique Lyon bu sonuçla 45 puana ulaştı ve haftayı 2. sırada geçti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Olympique Lyon #Ligue 1 #Fransa Birinci Ligi
Önceki Haber
Kocaeli'de otomobil TIR'a çarptı: 4 yaralı
Sonraki Haber
Evans: Vergi indirimlerinden kaynaklanan açık uzun vadede sürdürülebilir değil
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.