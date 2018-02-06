7 KHK daha yasalaştı
7 KHK daha yasalaştı
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Güvenlik Toplantısı'nın ayrıntıları
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Ruhani'den Türkiye açıklaması
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç
Tayvan'da deprem... İlk görüntüler korkunç

Olympique Marsilya 9 golle turladı

Olympique Marsilya, Fransa Kupası son 16 turunda konuk olduğu Bourg-en-Bresse'i 9-0 yenerek çeyrek finale çıktı

Olympique Marsilya 9 golle turladı

Fransa Kupası'nda Olympique Marsilya, deplasmanda Bourg-en-Bresse'i 9-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Olympique Marsilya, Fransa Kupası son 16 turunda ikinci lig ekibi Bourg-en-Bresse'e konuk oldu.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan konuk takım, 10. dakikada Luiz Gustavo, 13. dakikada penaltıdan Dimitri Payet, 16. dakikada Lucas Ocampos, 20 ve 40. dakikalarda Kostas Mitroglou'nun golleriyle ilk devreyi 5-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda farkı açan Marsilya ekibi, 48 ile 71. dakikalarda Lucas Ocampos, 81. dakikada Kostas Mitroglou ve 89. dakikada penaltıdan Clinton N'Jie'nin kaydettiği gollerle mücadeleyi 9-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Son haftalarda farklı skorlara imza atan Olympique Marsilya, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Metz'i 6-3 yendikten sonra bu kez Ocampos ve Mitroglou'nun "hat-trick" yaptığı maçta Bourg-en-Bresse karşısında 9 golle galip gelmeyi başardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Olympique Marsilya #futbol #Fransa Kupası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.