Ömer Bayram'dan flaş Van Dijk sözleri! G.Saray Liverpoollu yıldızın peşinde...

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Ömer Bayram, dünya yıldızı Virgil van Dijk ile olan sıra dışı geçmişini ve transfer ihtimalini anlattı

Toygu Ökçün
Hollandalı savunmacıyla çocukluk arkadaşı olan Bayram’ın "onu gaza getirmek istiyorum" çıkışı camiada yankı uyandırdı. İkilinin bir restoranda başlayan dostluğunun detayları ve Van Dijk’ın Galatasaray gündemine dair çarpıcı ifadeler haberimizde...

"GALATASARAY'IN ALAMAYACAĞI OYUNCU YOKTUR"

2018-2022 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten ve şu an Sarıyer'de kariyerini sürdüren Ömer Bayram, HT Spor’a verdiği röportajda Virgil van Dijk iddialarına açıklık getirdi. Galatasaray'ın vizyonunun her oyuncuyu kadrosuna katabilecek güçte olduğunu vurgulayan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Biz aramızda zaten konuşuyoruz ama şu an benim bir şey söylemem hem van Dijk hem de Galatasaray için doğru olmaz. Galatasaray öyle bir döneme girdi ki alamayacağı oyuncu yoktur. Van Dijk da bunlardan bir tanesidir. Buraya gelmesini hem bir taraftar hem de bir arkadaşı olarak çok isterim. Bu yüzden onu gaza getirmek istiyorum zaten"

SOKAKTAN RESTORANA UZANAN DOSTLUK

Van Dijk ile bağlarının profesyonel futbolun çok ötesinde olduğunu belirten Bayram, Hollanda’da aynı mahallede büyüdüklerini ve hayatın zorluklarını beraber göğüslediklerini dile getirdi. Bayram, dünya futbolunun zirvesindeki isimle olan geçmişini şu sözlerle aktardı:

"Çocukluğumuz beraber geçti. Aynı semttendik. Sokakta top oynayarak büyüdük. İlk kez birlikte bir iş yerinde çalıştık. Bir restoranda beraber bulaşık yıkadık"

