On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer!
Yaz transfer döneminde on numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'da mutlu sona ulaştı.
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Ivan Karpov'un haberine göre; Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Rus ekibine 25 milyon euro bonservis ödeyecek.
Transferde ayrıca 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay maddesi yer alıyor. Anlaşılan bonservis bedeli Aralık 2027'ye kadar taksitler halinde Rus kulübüne ödenecek.
YARIN İSTANBUL'DA
HT Spor'un haberine göre; Aleksey Batrakov, yarın Galatasaray için İstanbul'a gelecek.
21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.
Batrakov'un 28 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.