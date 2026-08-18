On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer!

Yaz transfer döneminde on numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'da mutlu sona ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer! - Resim: 1

Ivan Karpov'un haberine göre; Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı.

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On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer! - Resim: 2

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Rus ekibine 25 milyon euro bonservis ödeyecek.

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On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer! - Resim: 3

Transferde ayrıca 4 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay maddesi yer alıyor. Anlaşılan bonservis bedeli Aralık 2027'ye kadar taksitler halinde Rus kulübüne ödenecek.

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On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer! - Resim: 4

YARIN İSTANBUL'DA

HT Spor'un haberine göre; Aleksey Batrakov, yarın Galatasaray için İstanbul'a gelecek.

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On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer! - Resim: 5

21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.

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On numara geliyor! Galatasaray’da beklenen transfer! - Resim: 6

Batrakov'un 28 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

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Galatasaray transfer