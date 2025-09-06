Onana Trabzonspor’a mı geliyor? Manchester United şartını koydu

Trabzonspor, Manchester United’ın kalecisi Andre Onana’yı kiralamak için girişimde bulundu. Ancak İngiliz devi, Onana’yı yalnızca bonservisiyle satmak istediğini bordo-mavili kulübe bildirdi.

Yayınlanma:

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası Trabzonspor, kaleci pozisyonu için flaş bir isme yöneldi. Bordo-mavililer, Manchester United forması giyen dünyaca ünlü Kamerunlu kaleci Andre Onana için kiralama teklifinde bulundu.

MANCHESTER UNITED’TAN NET YANIT: “SATMAK İSTİYORUZ”

Trabzonspor’un teklifine İngiltere’den gelen yanıt ise beklentilerin dışında oldu. Hasan Tüncel'e göre, Manchester United, Andre Onana’yı kiralamak gibi bir düşüncelerinin olmadığını, oyuncuyu yalnızca bonservisiyle satmak istediklerini Trabzonspor’a resmen iletti.

Bordo Mavililer de ayrıca Ortega ve Muhammed isimleri de gündemde bulunuyor.

