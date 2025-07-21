Onyekuru Süper Lig’e dönüyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu kadrosuna kattı. Transfer, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan dikkat çekici bir paylaşımla duyuruldu.

Başkent temsilcisi, transferi “Ankara’nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru.” açıklamasıyla taraftarlarına müjdeledi.

Onyekuru, daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını da giymişti.