Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi: Süper Lig’de 7 kulübe disiplin şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş Kulübü’nü ve iki önemli ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderdi. "Beşiktaş Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine," karar verildi.

Aynı karşılaşmada yaşanan gelişmeler üzerine teknik sorumlu Ali Rıza Sergen Yalçın ile orta saha oyuncusu Orkun Kökçü hakkında da işlem başlatıldı. "Beşiktaş Kulübü Teknik Sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve ‘hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine," "Beşiktaş Kulübü futbolcusu Orkun Kökçü'nün aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GALATASARAY VE TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA KARŞILIKLI SEVK

01 Kasım 2025’te oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından iki kulüp hakkında da işlem başlatıldı. "Galatasaray Kulübü'nün 01.11.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Trabzonspor Kulübü'nün 01.11.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Trabzonspor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,"

"Trabzonspor Kulübü futbolcusu Benjamin Bouchouari'nin aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

KAYSERİSPOR CEPHESİNDE GENİŞ KAPSAMLI SEVK

02 Kasım 2025’teki Kayserispor - Kasımpaşa mücadelesi sonrası Kayserispor Kulübü ve dört farklı isme yönelik disiplin işlemi uygulandı.

"Kayserispor Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile akreditasyon talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,"

"Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın'ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,"

"Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi'nin aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,"

"Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Baki Ersoy'un aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile akreditasyon talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,"

"Kayserispor Kulübü Antrenörü Vito Tercolo'nun aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve ‘tedbire uymaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Diğer yandan farklı maçlar sonrası üç Süper Lig kulübü daha PFDK’ya sevk edildi.

"Kocaelispor Kulübü'nün 31.10.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Kocaelispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Fenerbahçe Kulübü'nün 02.11.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"Çaykur Rizespor Kulübü'nün 03.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."