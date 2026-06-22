Ortalık yangın yeri! 22 Haziran transfer haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Dünya Kupası maçları oynanırken, kulüpler de transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Futbolseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını ikinci hafta maçlarıyla hız kesmeden yaşarken bir yandan da transfer haberlerine odaklanmış durumda. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri peş peşe geliyor.

FENERBAHÇE'DEN ADEYEMİ VE RASHFORD ATAĞI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi oldu. Alman ekibinin yıldız futbolcusu için ilk temasların kurulduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde bulunan Adeyemi'nin geleceğiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i sezon başı kampında denemek istiyor.

GALATASARAY'DA 8 AYRILIK BİRDEN: ICARDİ İLE İPLER KOPUYOR MU?

Galatasaray'da kiralık futbolcular Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile devam edilmeyecek. Ayrıca Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Frankowski ve Jelert'ten de kulüp bulmaları istendi. Icardi için ise yapılan görüşmelerde fikir ayrılıkları olduğu, ilişkilerin kopma noktasına geldiği öğrenildi.

Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'a yeni teklif yapacak. Sarı-kırmızılılar 35 milyon euro'da ısrar ederken, İtalyan ekibi bu bedeli 28 milyon euro'ya düşürmek istiyor.

Can Uzun cephesiyle sorun yaşamayan Galatasaray, Eintracht Frankfurt'u 35 milyon euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

Göztepe, Galatasaray'ın ilgilendiği Arda Okan Kurtulan'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray, İngiltere'den talipleri olan Rolan Sallai'yi astronomik bir teklif gelmediği sürece bırakmayacak.

BEŞİKTAŞ'TAN PAVLİDİS'E ÇILGIN TEKLİF VE KALECİ HAREKATI

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Vangelis Pavlidis için teklifini 35-40 milyon euro'ya kadar çıkardı.

Beşiktaş'ta kaleci için ilk aday Bayern Münih'ten Nübel olarak öne çıktı. Alman kalecinin transferinin çıkmaza girmesi halinde siyah-beyazlılar, Lucas Chevalier için yeni bir teklif yapacak.

Beşiktaş, Vaclav Cerny ve Tiago Djalo ile yeni sezonda yola devam etmeyi planlıyor.