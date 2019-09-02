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Osaka'dan ABD Açık'a veda

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Osaka, 4. turda karşılaştığı İsviçreli Bencic'e 2-0 yenildi

Osaka'dan ABD Açık'a veda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, 4. turda elendi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında geçen yılın şampiyonu 21 yaşındaki Osaka, 4. turda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaştı.

Japon tenisçi Osaka, 1 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından 7-5 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti.

Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geçme başarası gösteren 22 yaşındaki İsviçreli Bencic, çeyrek finalde Hırvat Donna Vekic ile eşleşti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tenis #Naomi Osaka #Belinda Bencic #ABD Açık
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