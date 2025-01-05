Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İngiliz ve Nijerya medyasındaki iddialar, Galatasaray yönetiminde tedirginlik yarattı.

Rashford-Osimhen Takası Gündemde

İngiliz basınından The Sun, Manchester United’ın golcü arayışında Marcus Rashford-Victor Osimhen takasını değerlendirdiğini bildirdi. Haberde şu detaylara yer verildi:

“Manchester United, Rashford’ın yeni sözleşme teklifini reddetmesi nedeniyle Napoli ile takas görüşmelerine sıcak bakıyor. Serbest kalma bedeli 62 milyon sterlin olan Osimhen’in Galatasaray’da kiralık olması, İngiliz kulübünün transfer sürecini hızlandırmasına engel değil.”

Nijerya Basını: “Osimhen Sabırsız”

İngiliz basınına ek olarak Nijerya’dan The Papers, Osimhen’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, oyuncunun Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için acele ettiğini belirtti:

“Victor Osimhen, İngiltere Premier Ligi’nde oynamayı büyük bir tutku haline getirmiş durumda ve yazı beklemek istemiyor.”

Galatasaray Yönetimi Tedirgin

Osimhen’in transfer haberleri, Galatasaray yönetiminde endişe yaratıyor. Takımın hücum gücünü kaybetmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun durumunu transfer dönemi boyunca yakından takip edecek. Teknik heyet ise takımın odağını koruyarak Osimhen’in performansından etkilenmemeyi hedefliyor.

Transferde Son Durum

Osimhen’in geleceği belirsizliğini korurken, Manchester United’ın hamlesi Galatasaray ve Napoli cephesinde büyük bir merakla bekleniyor.