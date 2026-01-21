Osimhen geri döndü, Aslan İspanyol devini ağırlıyor! Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanırken, temsilcimiz Galatasaray kritik mücadelede İspanyol devi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşıyor. İşte maç saati ve yayın bilgileri...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bugün saat 20.45'te RAMS Park'ta İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında geride kalan haftalarda elde ettiği 3 galibiyet ve aldığı sonuçlarla hanesine yazdırdığı 9 puanla 18. sırada bulunuyor.
Rakip Atletico Madrid ise 4 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 12 puan ve averajla 8. basamakta yer alıyor.
DEVLER LİGİ KARNESİ
Temsilcimiz bu sezon Şampiyonlar Ligi serüveninde Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.
Sarı-kırmızılılar; Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye ve Monaco'ya ise 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Konuk ekip Atletico Madrid ise Avrupa sahnesinde Eintracht Frankfurt'u 5-1, Union Saint-Gilloise'yi 3-1, Inter'i 2-1 ve PSV'yi 3-2 yendi.
İspanyollar, Liverpool'a 3-2, Arsenal'e ise 4-0'lık skorla boyun eğdi. Kendi ligi La Liga'da 4. sırada bulunan Madrid ekibi, çıktığı 20 maçta 41 puan topladı.
AVRUPA SAHNESİNDE 335. MAÇ
Galatasaray, bugüne dek Avrupa kupalarında 334 kez sahne aldı. Bu karşılaşmalarda 119 galibiyet elde eden Aslan, 126 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 89 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi özelinde 129. sınavına çıkacak olan Galatasaray, bugüne kadar oynadığı 128 maçta 32 galibiyet, 65 mağlubiyet ve 31 beraberlik yaşadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başında Avrupa kupalarında 33. maçına çıkıyor. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, daha önce oynanan 32 maçta 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Takımın gol yollarındaki en etkili ismi Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımdaki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle takımın en skoreri olan Nijeryalı yıldız, gol krallığı yarışında 9 gollü Mbappe'nin ardından, Haaland ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor. Osimhen dışında Yunus Akgün'ün de dev arenada 2 golü bulunuyor.
ATLETICO MADRID İLE 7. KEZ
İki takım Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Galatasaray galibiyet yüzü göremezken, İspanyol ekibi 4 kez kazandı, 2 maç ise beraberlikle bitti.
Taraflar son olarak 25 Kasım 2015'te İspanya'da karşılaşmış ve mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazanmıştı.
Tarihinde İspanyol takımlarıyla 35 kez karşılaşan Cimbom, bu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. Atletico Madrid ise Türk takımlarına karşı oynadığı 14 maçta sadece 1 kez kaybetti. İspanyol temsilcisini yenebilen tek Türk takımı, 1999-2000 sezonunda Ankaragücü olmuştu.
KADRODAKİ EKSİKLER VE SON DURUM
Kritik maç öncesi Galatasaray'da Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın sakatlıkları devam ediyor. UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş da kadroda yer almayacak.
Sakatlığını atlatan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.
DÜDÜK ISTVAN KOVACS'TA
Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenirken, dördüncü hakem Szabolcs Kovacs olacak. VAR koltuğunda Rob Dieperink, AVAR'da ise Catalin Popa oturacak.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Milyonlarca futbolseverin sonucunu merakla beklediği karşılaşma, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.