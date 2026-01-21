Osimhen geri döndü, Aslan İspanyol devini ağırlıyor! Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA SAHNESİNDE 335. MAÇ

Galatasaray, bugüne dek Avrupa kupalarında 334 kez sahne aldı. Bu karşılaşmalarda 119 galibiyet elde eden Aslan, 126 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 89 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar rakip fileleri 459 kez havalandırırken, kalesinde 506 gol gördü.