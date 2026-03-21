Osimhen sakatlık anını anlattı: İşte sahalardan uzak kalacağı süre!

Kariyerinde daha önce de ağır fiziksel travmalar atlatan yıldız oyuncu, kolundaki kırığın moralini bozmadığını belirtti. Osimhen, durumu geçmişteki yüz ameliyatıyla kıyaslayarak şunları söyledi:"Ben artık bu tür durumlara yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım, biliyorsun. Şu an yüzümde demir var. Yüzümden yaklaşık 18 vidalık bir operasyon geçirdim, hala sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kol kırığı benim için sadece ufak bir şey."