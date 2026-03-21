Osimhen sakatlık anını anlattı: İşte sahalardan uzak kalacağı süre!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen, kolunda kırık tespit edildiğini ve ameliyat masasına yatacağını duyurdu. Peki yıldız futbolcu sahalara ne zaman dönecek?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, sağlık durumu hakkında ülkesi Nijerya'da açıklamalarda bulundu.
Kolunda kırık olduğunu ve operasyon geçirmesi gerektiğini belirten yıldız golcünün, yeşil sahalara dönüşünün 5 ile 6 hafta süreceği öğrenildi. Gecede Galatasaray adına şanssızlık yaşayan bir diğer isim olan Noa Lang da yine sakatlığı sebebiyle maçı tamamlayamamıştı.
Nijeryalı yayıncı Carterefe'nin sorularını yanıtlayan Osimhen, pozisyon anını ve sonrasındaki durumu tüm detaylarıyla paylaştı.
Sahada yaşadığı kırılma anını ve rakip oyuncuların maç sonundaki tutumunu anlatan Osimhen, şu ifadeleri kullandı:
"Top geliyordu, savunmacıyla birlikte topu takip ettik, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum, elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince sanki elim düşüyormuş gibi oldu, beni ağırlaştırdı. Kendimi denedim ama olmadı, çıkmak zorunda kaldım. Liverpoollu oyuncular maçtan sonra bana ulaştılar. Sakatlığın ciddi olduğunu bilmiyorlarmış. Konate Instagram'dan mesaj attı, bana zarar vermek istememiş."
Kariyerinde daha önce de ağır fiziksel travmalar atlatan yıldız oyuncu, kolundaki kırığın moralini bozmadığını belirtti. Osimhen, durumu geçmişteki yüz ameliyatıyla kıyaslayarak şunları söyledi:"Ben artık bu tür durumlara yabancı değilim. Daha kötülerini yaşadım, biliyorsun. Şu an yüzümde demir var. Yüzümden yaklaşık 18 vidalık bir operasyon geçirdim, hala sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. O yüzden bu kol kırığı benim için sadece ufak bir şey."
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceğine de değinen Nijeryalı golcü, sahalardan uzak kalacağı süreyi kendi sözleriyle şu şekilde dile getirdi:
"Kolumdaki kırık nedeniyle ameliyat olmam gerekiyor. En fazla 5-6 hafta sahalardan uzak kalırım."
Öngörülen 5 haftalık iyileşme süreci hesaba katıldığında Osimhen; Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig takviminde yer alan Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek. Tedavi sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde, yıldız ismin ligin 31. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor.
Sakatlığıyla sarı-kırmızılı camiada endişe yaratan Victor Osimhen, bu sezon ortaya koyduğu performansla hücum hattının en skorer ismi konumunda. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek toplam 29 maça çıkan golcü oyuncu, 19 gol atıp 7 de asist üreterek toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.