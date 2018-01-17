Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-1 kazandıkları maçın rövanşında, kadroda rotasyona gitti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, farklı kazandıkları ilk maça göre 11'de 6 değişiklik yaptı.

Vodafone Park'ta oynanan ilk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, Osmanlı Stadı'ndaki rövanş mücadelesine önemli bir skor avantajıyla çıktı.

Maç günü Ankara'ya gelen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyu tercih etti.

Güneş, İstanbul'daki ilk maçta 11'de şans verdiği Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Negredo ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine Mitrovic, Medel, Necip Uysal, Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'i tercih etti.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ise lisansı çıkmadığı için 21 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın ilk 11'ini Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Lens, Tolgay Arslan, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek oluşturdu.

Teknik direktör Güneş; Adriano, Quaresma, Talisca, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Negredo ve Babel gibi isimleri yedekte tuttu.



Muhammed ve Mehmet formalarına kavuştu

Osmanlıspor'da lisansı çıkarılmadığı için ligin ilk devresinde takımdaki yerini alamayan Muhammed Bayır ve Mehmet Güven, ilk 11'de sahaya çıktı.

Yeni transferlerden Yalçın Ayhan ve Tortol Lumanza yedek soyunurken, sakatlığı bulunan Ceyhun Gülselam kadroya dahil edilmedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş karşısında Hakan Arıkan, Carlos, Numan Çürüksu, Maxsö, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Lawal, Serdar Gürler, Özer Hurmacı, Regattin ve Cikalleshi'den oluşan 11'i sahaya sürdü.



Taraftarlar fazla ilgi göstermedi

Osmanlı Stadı'nda oynanan kupa maçına futbolseverlerin ilgisi düşük oldu.

Ev sahibi takım taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, soğuk havanın da etkisiyle tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti.

Beşiktaş taraftarları ise kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

Öte yandan, iki takım futbolcuları sahaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Başımız sağ olsun." yazılı pankartla çıktı.