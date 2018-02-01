Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.



Mor-sarılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde durdu.



Başkent temsilcisinin yeni transferleri Mehmet Batdal ve Furkan Özçal da idmanda yer aldı.



Antrenman sonrasında, 30 yaşına giren Portekizli futbolcu Tiago Pinto'nun doğum günü kutlandı.



Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.