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Osmanlıspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Sakatlıkları bulunan Ceyhun Gülselam ve Lawal takımla çalıştı

Osmanlıspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, devamında saha kenarında koordinasyon çalışması yaptı. 5’e 2 top kapma oyunuyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray maçında forma giyen oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sonraki bölümde ise futbolcular yenileme koşusu yaptı.

Başkent ekibinin devre arasında transfer ettiği Ceyhun Gülselam ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Lawal, tedavilerinin tamamlanmasının ardından takımla çalıştı.

Osmanlıspor-Kayserispor maçı, 4 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #Osmanlıspor #Kayserispor #futbol
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