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Osmanlıspor kritik virajda

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Osmanlıspor kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmanlıspor, 29. haftanın kapanış maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren Mehmet Batdal'ın durumu ise maç günü belli olacak. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Osmanlıspor #süper lig #Trabzonspor
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