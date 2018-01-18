Başkent ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Osmanlıspor, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında dün Beşiktaş'ı 2-1 yenen ancak ilk maçta 4-1 mağlup olduğu için elenen başkent ekibi, lige döndü.



Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda, kupa maçında 90 dakika forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulandı.



Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyonun ardından taktik çalışmalar yaptı.



Antrenmana, tedavisi devam eden yeni transferlerden Ceyhun Gülselam katılmadı. Portekizli sol bek Tiago Pinto ise takımdan ayrı çalıştı.



Osmanlıspor hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



Öte yandan, Osmanlıspor'un masörlerinden Erkan Özmen babalık sevinci yaşadı. Erkan-Esen Özmen çifti, özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğe, Talia ismini verdi.