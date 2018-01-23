Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, "Galatasaray maçına iyi konsantrasyon sağlayıp çok iyi bir şekilde cevap vermek istiyoruz. Bizim için her puan çok önemli." dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Batıkent Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son iki maçta 4 puan topladıklarını hatırlattı.

Ligde 18 puanla 14. sırada yer alan başkent ekibinin teknik direktörü, 27 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça iyi konsantrasyon sağlamaları gerektiğine işaret etti.



Buz, karşılaşmaya iyi hazırlanacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Önümüzde zorlu bir deplasman var. Galatasaray maçına iyi konsantrasyon sağlayıp çok iyi bir şekilde cevap vermek istiyoruz. Bizim için her puan çok önemli. Galatasaray favori görünebilir ama futbolda oynanmadan hiçbir maç kazanılmaz, kaybedilmez. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp mücadelemizi vereceğiz."

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Buz, "Tortol Lumanza, Ceyhun Gülselam ve Yalçın Ayhan'ı transfer ettik. Muhammed Bayır ve Mehmet Güven de tekrar aramıza döndü. Ceyhun'un bir sakatlığı var. Bu hafta kadroya alabiliriz ama net değil. Önümüzdeki hafta kesinlikle olacaktır. Forvete oyuncu almak istiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var, çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.



Regattin: Dışarıda kazanmaya başlamalıyız

Osmanlıspor'un Faslı futbolcusu Adrien Regattin ise Galatasaray maçının zorlu geçeceğini ama istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

Regattin, takım arkadaşlarına güvendiğinin altını çizerek, "Çok iyi bir takıma karşı çok iyi bir statta oynayacağız. Galatasaray, Süper Lig'in en iyi takımlarında biri, belki de en iyisi. Bizim durumumuz belli. Orada en iyisini yapmak durumundayız. Doğruyu söylemek gerekirse bizim için zor olacak ama takımıma güveniyorum. En iyi sonucu alacağımızdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon deplasmanda galibiyetlerinin bulunmadığının hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Dışarıda kazanamıyoruz ama içeride son dönemde çok iyi bir seri yakaladık. 2018'de dışarıda da kazanmaya başlamamız lazım. İyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Sıralamada yavaş yavaş yükselmemiz gerekiyor." diye konuştu.