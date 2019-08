Otizme sporla dokunuyor

Mehmet Tazegül, Maltepe’de yer alan spor salonunda otizmli çocuklarla çalışıyor. Otizmlilerin her birinin birer deha olduğunu söyleyen Tazegül, ‘Onların yeteneklerini keşfediyoruz’ dedi

Otizm görülme sıklığı son 10 yıldır hızla artıyor. 1985 yılında 2 bin 500 çocukta bir görülen otizme, günümüzde her 59 çocuktan birinde rastlanıyor. Çocuğun sosyal etkileşim ve iletişiminde, ilgi alanlarında, bedensel hareketlerindeki sınırlılıklar bu hastalığın bazı belirtileri. Sportif faaliyetler otizmin aşılmasında etkin bir yöntem. Otizmli bireyleri farklı sportif faaliyetlere yönlendirmek, hem iletişim becerisine katkı sağlamak hem de kas becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak açısından önemli. Otizmli çocukların tedavisi için İstanbul Maltepe’de MacOtizm adında bir spor salonu faaliyete geçiren Mehmet Tazegül, sporun otizmin tedavisine katkılarını anlattı.



‘BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR’



Otizm konusunda toplumun bilinçsiz olduğunu söyleyen Tazegül, “Otizmle ilgili o kadar çok bilgi var ki filtreleme şansımız yok. Otizm dediğimizde davranış bozukluğu var, nöronlardaki bozukluklar var. Aslında her biri deha. Yalnız keşfetmek lazım. Bunun için biz burada onların yeteneklerini de keşfediyoruz” dedi. Mehmet Tazegül, spor salonunda otizmli çocuklarla yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Her gelen çocuğa 1 ay boyunca uyum süreci uyguluyoruz. Amacımız çocuğu analiz etmek. Kaba motor becerilerini, ince motor becerilerini, karakter yapısını, derecesini ölçebilmek adına bir analiz yapıyoruz. Sonra onları spor yapmaya hazırlıyoruz. Önce kondisyon çalışması yapıyoruz. Sonraki aylara da hazırlık yapıyoruz. Her gün spor yapma zorunluluğu var. Çünkü beyine her gün taze kan pompalanması lazım. Buradaki her spor aletinin bir görevi var. Ailelerden aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor.”



ÜCRETSİZ DESTEK



Tazegül maddi imkanı yetersiz ailelere de destek sağladıklarını söyledi. Tazegül, “Olanakları olmayanlara ücretsiz spor yaptırıyoruz. Ailelere danışmanlık yaparak otizmin ne olduğunu anlatıp bununla nasıl baş edeceklerine dair fikir ve önerilerde bulunuyoruz. Bünyemizdeki diyetisyenlerle o ailelere yine ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar da burada spor yaptırmaya çalışıyoruz” dedi. Mehmet Tazegül daha fazla aileye ulaşmak istediklerini de söyledi.



ulusal.com.tr