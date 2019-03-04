Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) yeni başkanı Eren Üçlertoprağı, kaldıkları yerden göreve devam edeceklerini söyledi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) yeni başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç ama tecrübeli bir isim olduğunu, motor sporlarını bilen mevcut yönetimle güzel işler yapmak istediklerini ifade etti.



"Bizim ilk icraatımız diye bir şey yok" diyen Üçlertoprağı, "Biz zaten mevcut yönetimin devamı olarak bu hizmete soyunduk. Serkan Yazıcı başkanla beraber 4 yıl önce koyduğumuz hedefleri olduğu gibi devam ettireceğiz. Bunun üzerine ne geliştirebiliriz, neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Ayhancan gibi genç yetenekleri nasıl ortaya çıkarabiliriz, bunları araştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



WRC MARMARİS'TE



TOSFED Başkan Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) bu sezon da 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirileceğini söyledi.



Şampiyonayla ilgili olarak 3 ay önce çalışmalara başladıklarını belirten Üçlertoprağı, şunları kaydetti:



"Bunun hazırlıklarını aralıksız yapıyoruz. FIA ile görüşmelerimiz sürüyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13 ayağı arasında bizim yarışımız geçen sene üçüncü seçildi. İlk yıldan üçüncü seçilmesi bizim organizasyon kabiliyetimizi gösteriyor. Bu seneki amacımız en iyi ralliyi düzenlemek."



YENİ AYHANCANLAR İÇİN ÇALIŞACAK



Başkan Eren Üçlertoprağı, "TOSFED Yıldızını Arıyor'" projesine devam edeceklerini ifade etti.



Projeyle gençleri otomobil sporları içine çekeceklerini anlatan Üçlertoprağı, "Bunun amacı Ayhancan gibi genç yetenekleri çıkarıp, ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmak. Proje kapsamında geride kalan son 2-3 yılda çok ciddi genç yetenekler ortaya çıktı. Bu gençlerin de Ayhancan gibi uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandıracağını ve İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

