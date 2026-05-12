Ousmane Dembele sadece 9 maçta ilk 11 oynayarak Ligue 1 yılın futbolcusu ödülünü kazandı

Paris Saint-Germain'in (PSG) kanat oyuncusu Ousmane Dembélé, 2025-26 sezonunda Ligue 1 Yılın Oyuncusu ödülünü kazanarak mevcut unvanını korudu. Sezon boyunca lig maçlarında yalnızca dokuz kez ilk 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu, bu kısıtlı süresine rağmen zirvede yer aldı. Dembélé, oylama sürecinde kendi takım arkadaşları Vitinha ve Nuno Mendes ile Marsilya'nın forvet oyuncuları Mason Greenwood ve Florian Thauvin'den oluşan aday listesini geride bıraktı.

Yıldız ismin ilk 11'de az sayıda şans bulup ligin en büyük bireysel ödülüne layık görülmesi, taraftarlar ve futbol yorumcuları arasında tartışmaları beraberinde getirdi. Birçok kişi, kısıtlı süre alan bir oyuncunun böylesine prestijli bir ödülü kazanmasını sorguluyor. Ödül töreninin ardından karışık alanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dembélé, kamuoyunda dönen tartışmaların farkında olduğunu belirtti.

"BALLON D'OR SAHİBİ OLDUĞUM İÇİN..."

Fransız oyuncu, aldığı süreyi en verimli şekilde kullandığını vurguladı. Foot Mercato'nun aktardığına göre Dembélé, ilk olarak "Ben şu anki Ballon d'Or sahibi olduğum için algılar değişti" dedi. Sözlerine fiziksel durumu ve sahadaki performansını değerlendirerek devam eden oyuncu, "Ve evet, fiziksel olarak epey bir aksilik yaşadım. Çok fazla süre almadım ama sahaya her çıktığımda takım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Marsilya ve Lille maçlarında da durum böyleydi, takımına yardımcı olmaya çalıştım. Oynadığım sürelerin iki katı değerinde olup olmadığını bilmiyorum, ama oyuncuların bana oy vermesinden mutluyum." ifadelerini kullandı.

Tören sırasında PSG'nin yıldız oyuncusu ile takım arkadaşı Vitinha arasında neşeli anlar yaşandı. Orta saha oyuncusu Vitinha'nın performansını öven Dembélé, Portekizli oyuncunun gol sayısındaki eksikliğin ödülü kazanmasını engellediğini esprili bir dille ima etti. RMC Sport'a konuşan Dembélé, "Tüm aileme, personele, başkana ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir teknik direktöre sahip olduğum için şanslıyım; o olağanüstü birisi. Vitinha'ya da teşekkür ederim, çünkü benden kendisine küçük bir övgüde bulunmamı istedi. O olağanüstü bir takım arkadaşı, bence bu ödülü hak etti, ama bir gol atarak." dedi.