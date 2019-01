Almanya temsilcisi, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunma oyuncusunu 11 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın 11 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya Kulübü Stuttgart'a transfer olduğunu duyurdu.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Stuttgart Kulübü, şirketimize 11 milyon avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.



Ozan Kabak Stuttgart'ta hedeflerine ulaşmak istiyor

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, "Stuttgart'ta uzun vadede başarmak istediğim büyük hedefler var." dedi.

Galatasaray'dan ayrılarak Almanya ekibi Stuttgart'a imza atan Ozan Kabak, yeni takımıyla uzun vadede başarmak istediği büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Ozan Kabak, Stuttgart Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yeni takım arkadaşlarımı tanımak, Mercedes-Benz Arena'daki iç saha maçlarının atmosferini görmek ve harika taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Stuttgart'ta uzun vadede başarmak istediğim büyük hedefler var." ifadelerini kullandı.



Stuttgart'ın geleneğe sahip harika bir kulüp olduğunu kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, "Stuttgart, 5 kez Almanya ligi şampiyonu oldu. Kulübün tarihini iyi biliyorum. Lig maçlarını ve Stuttgart'ın karşılaşmalarını fırsat buldukça televizyonda izliyordum. Stuttgart'ta Berkay Özcan ve antrenör Halil Altıntop'u tanıyorum. Bu takımın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımı için elinden geleni yapacağını aktaran Ozan Kabak, "Sahada mücadeleci bir yapım var. Her karşılaşmayı kazanmak isterim. Takım arkadaşlarımla bunu başarıp olabildiğince çabuk bir şekilde alt sıralardan kurtulmaya çabalayacağız. Antrenmanlarda ve sahada kulüp ve taraftarlar için her şeyimi vermeye çalışacağım." yorumunu yaptı.



Ozan Kabak'tan Galatasaray'a veda mesajı

Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Kabak, veda mesajı yayımladı.

18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nden görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Galatasaray futbolcusu olmadan önce Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime doğru koşmak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi. Ama geçen mayıs, benim için en özeliydi. Fatih Terim; hocam, yol göstericim. Bana öğrettikleri kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri; bana layık gördüğünüz Galatasaray'ın evladı sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Bugün yuvama veda günü. Transferim, Galatasaray ailesine, aileme katkı sağlayacaksa ne mutlu bana. Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da başarılarımla göğsünüzü kabartmak umuduyla. Her şey için teşekkür ederim."



Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür mesajı

Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan ve 18 yaşındaki futbolcunun kariyeriyle ilgili bilgilerin de bulunduğu mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortaya koyduğu oyunla, kısa sürede ilk 11'imizin yanında taraftarımızın da gönlünde yer edinen Ozan Kabak, kariyerine artık Almanya takımlarından Stuttgart'ta devam edecek. Hizmet ve katkılarından ötürü Ozan Kabak'a teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."