Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat'ın görev başında olduğu ve 3 transfer döneminin yaşandığı yaklaşık 1,5 yıl içinde 12 yerli ve 12 yabancı 24 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği'nin altyapısında yetiştikten sonra Bursaspor, Fenerbahçe ve Almanya'nın Köln ekibinde futbol oynayan, Ankaragücü'nde başladığı teknik direktörlük kariyerini Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'nun ardından ikinci kez geldiği Gençlerbirliği'nde sürdüren Ümit Özat'ın görev yaptığı 3 transfer döneminde başkent temsilcisi, 12 yabancı ve 12 yerli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisi, 2016-2017 sezonuna İbrahim Üzülmez yönetiminde başladı ancak 10. haftadaki Antalyaspor (1-0) yenilgisinin ardından takım 11 puan ve averajla 9. sıradayken genç teknik adamla yollarını ayırarak Ümit Özat ile anlaştı.

Yeni teknik direktörü Özat yönetiminde de 11 puan toplayan ve sıralamada aynı basamakta sezonun ilk yarısını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, genç teknik adamla devre arası kampı, kadro ve transfer planlamalarını yaptı.



Yaz döneminde 12 yeni yüz

İlhan Cavcav isminin verildiği 2017-2018 sezonuna Ümit Özat ile devam eden, genç teknik adamla, kamp programı ve kadro yapılandırmasını yapan Murat Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlılar, kadroya da 12 yeni isim dahil etti.

Performanslarıyla öne çıkan Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Selçuk Şahin gibi isimlerle yollarını ayıran başkent temsilcisinde, Özat'ın görevde bulunduğu ikinci transfer döneminde 5 yabancı ve 7 yerli transferi yapıldı.

Elvis Manu, Jailton Paraiba, Ousmane N'diaye, Petar Skuletic, Dialo Gudileyele, Mehmet Taş, Erdi Can Şehit, Zeki Yavru, Serdar Özkan, Alper Uludağ, Numan Soysal, Ahmet İlhan Özek'i transfer eden Gençlerbirliği, pilot takım Hacettepe'den de Mert Yıldırım Çetin ve Berat Ayberk Özdemir'i de kadrosuna aldı.



Yeni 4 isim daha başkentte

Sezonun 2. yarısına da iyi başlayan Özat yönetimindeki Gençlerbirliği'nde ara transfer döneminde 3'ü yabancı 4 transfer yapıldı.

Kardemir Karabükspor'u (0-2) ve Atiker Konyaspor'u (2-1) galibiyetleriyle başlayan Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, çıkışını 2. yarıda da sürdürmeye devam etti.

Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan Aydın Karabulut'u yeniden kadrosuna katan, Bursaspor'dan da Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Deniz Yılmaz'ı kadrosuna katan Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Fransa takımlarından Montpellier'den Staphane Sessegnon ve Saint-Etienne'den Florentin Pogba'yı başkente getirdi.

Gençlerbirliği Kulübü, 31 Ocak Çarşamba günü sona eren ara transfer dönemindeki takviyelerle, Ümit Özat'ın görevde bulunduğu yaklaşık 1,5 yıl içinde 24 transfer yapmış oldu.



Özat'ın görevde bulunduğu transfer dönemlerinde Gençlerbirliği'nin transfer ettiği futbolcular şunlar:

"Luccas Claro, Agon Mehmeti, Bady, Jonathan Ring, Etien Velikonja, Anıl Karaer, Murat Duruer, Umut Sözen, Elvis Manu, Jailton Paraiba, Ousmane N'Diaye, Petar Skuletic, Dialo Gudileyele, Mehmet Taş, Erdi Can Şehit, Zeki Yavru, Serdar Özkan, Alper Uludağ, Numan Soysal, Ahmet İlhan Özek, Aydın Karabulut, Deniz Yılmaz, Staphane Sessegnon, Florentin Pogba."