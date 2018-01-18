Kulüp başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi üyelere yemek verdi

Galatasaray'da 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi kulüp başkanı Dursun Özbek, üyelerle bir araya geldi.



Dursun Özbek, Gayrettepe'de bulunan kendisine ait otelde üyelere yemek verirken yönetim, disiplin, sicil ve denetleme kurulu aday listesinde bulunan kişileri tanıttı.



Organizasyonda üyelere hitap eden başkan Özbek, Galatasaraylıların 21 Ocak Pazar günü itibarıyla kim seçilirse seçilsin el birliği yapmaları gerektiğini belirterek, "Şampiyonluğa giden, çok iyi organize olmuş, çok değerli bir takımımız var. Başında da yine çok değerli bir hocamız var. Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray. Şampiyonluğun ucunda yaklaşık 250 milyon lirayı bulan çok önemli bir ödül mevcut. Bu ödülü Galatasaray'ın alması lazım. Tüm koşulları hazırladık." diye konuştu.



Seçimi erkene alma sebeplerini üyelere aktaran Özbek, şunları söyledi:

"Seçimin şimdi yapılmasının sebebi, rekabetin ve tartışmalarının önüne geçmek. Kendi içimizdeki tartışmalara ve rekabete şimdi son verip şampiyonluk yolunda rakiplerimizle savaşalım. Kendi içimizdeki mücadeleyi bırakıp el birliğiyle Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda destekleyelim. Yine Galatasaray Sportif AŞ için de bu sene çok önemli. Finansal yapının kuvvetlendirilmesi ve faiz yükünün azaltılması konusu, olmazsa olmaz durumda."

Galatasaray Sportif AŞ için yeni bir sermaye artışı planladıklarını duyuran Özbek, "Sermayemizi 100 milyon liradan 600 milyon lira seviyesine çıkaracağız. Yapılması gereken çok iş var. Çok titiz bir çalışmaya ve sponsorlardan gelecek gelirlerin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.



Riva ile Florya projeleri, Kemerburgaz'da yeni tesis inşası ve yeni salon inşası konularında üyelere bilgi veren Özbek, Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Oteli'nin açılışını da en kısa sürede yapmak istediklerini aktardı.

Öte yandan Özbek, altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatırken "Geçmişteki gibi çilek aramak yerine, kendi çilek tarlamızı yapalım ve oradan yıldızlar çıkaralım." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, konuşmasının ardından aday listelerinde bulunan kişileri tek tek anonsla kürsüye çağırarak üyelere takdim etti.



Organizasyonun yapıldığı salonda Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile yapacağı maçın izlenmesi için bir projeksiyon sistemi de hazırlandı.