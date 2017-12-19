Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (GSYİAD) Levent'te bulunan merkezinde düzenlenen yeni yıl resepsiyonuna katıldı.

Resepsiyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, resepsiyona gelmeden önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ettiğini belirterek, "Bildiğiniz üzere teknik direktör Igor Tudor'la sözleşmemizi sona erdirdik. Bugün onunla da hem vedalaştım hem de emekleri için teşekkür ettim. Oyuncularla sohbet ettim. Onlara, hiçbir şeyden endişe duymamalarını söyledim. Bir seçim dönemine girdiğimizi ama Galatasaray'da yönetimlerin devamlılığını anlattım. Futbolcularımız da memnun oldular. Profesyonellik böyle. Zaman zaman beraber çalışıyorsunuz, zaman zaman da ayrılıklar söz konusu. Ancak Florya'da değişen hiçbir şey yok. Oyuncuların birbirine olan saygısı ve sevgisi inanılmaz şekilde devam ediyor. Orada olmaktan ben de keyif aldım" dedi.



Igor Tudor'un görevinden ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ile sohbet ettiğini vurgulayan Dursun Özbek, "Takımımız şu anda onun yönetiminde antrenmanda. Takımımızın başında bulunan Emrah'a da bu kısa süre için başarılar diledim" diye konuştu.



Özbek, yeni teknik adamın kim olacağı ve ne zaman belirleneceğini sorularına ise "Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seneler" demekle yetindi.