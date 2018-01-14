Dursun Özbek: "Galatasaray'a hizmet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım"

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkan Dursun Özbek, seçim çalışmaları kapsamında üyelerle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Kalamış'ta bulunan sosyal tesislerindeki organizasyonda başkan Özbek ve yeni dönem için yönetim kurulu aday listesine aldığı isimler ile çok sayıda üye hazır bulundu.

Eşi Mesude Özbek ile tüm masaları gezerek üyelerle sohbet eden Dursun Özbek, ardından katılımcılara hitap etti.

Üyelerden destek isteyen Özbek, "Galatasaray'a hizmet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Seçildiğim ilk günden itibaren bozuk mali yapımızı düzeltmek üzere bazı projeler gündeme getirdim. Hepsini tek tek sırayla bir yere kadar da taşıdım. Bundan sonra ihtiyacım olan bir süre daha var. Bu, Galatasaray için gerekli bir süre. Bugüne kadar yönetimime verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Galatasaray için bu desteğinizi devam ettirmenizi istiyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da birçok ismin geçmişte başkan adayı olacağını duyurduğunu dile getiren Özbek, "Seçim olsun diye yazan, çizen, konuşan kişiler şu an ortada yok. Televizyonlara çıkıp başkan adayı olduğunu ilan edenler de şu anda ortada yok. Değerli rakibim Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmetten kaçmamıştır." ifadelerini kullandı.



"Seçime gidilmesinde birçok faktör var"

Dursun Özbek, sık sık, "Bu seçim nereden çıktı?" sorusunun ortaya atıldığını anlatırken, bu kararı verme gerekçelerini aktardı.

Geride kalan mayıs ayında, erken seçime gidilmesi için imza kampanyası başlatıldığını, kendilerinin de yönetim olarak tüzüğe uygun şekilde olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını söyleyen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçime gidilmesinde birçok faktör var. Bir tanesi, şampiyonluğa giden futbol takımımızın mayıs ayındaki seçim ortamından ve rekabetten etkilenmemesini sağlamak. Şampiyonluk olmazsa olmazımız. 30 milyon taraftarımızın mutluluğunun yanı sıra, 50 milyon avroluk bir de gelir pastası var. İçinde bulunulan finansal durum nedeniyle yaklaşık 250 milyon liralık bu gelir çok önemli. Seçimi önceden yapalım ve 21. şampiyonluğa daha emin adımlarla yürüyelim. Yine Galatasaray Sportif AŞ için mayıs ayı çok önemli. Bu konuda da çalışmalarımız sekteye uğramamalı. Bu iki hususta, şampiyonluğa giderken seçimi öne çekelim, rekabeti devre arasında yapalım diyorum. Sonrasında kim seçilirse, tek yürek olarak destek verelim ve şampiyon olalım istiyorum. Bunun neresi kötü."

Özbek, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yaptıkları projeler kapsamında Riva'nın ardından gelecek ay da Florya arazisi için ihaleye çıkılacağını belirtirken, tesisleri en kısa sürede kendileri için Kemerburgaz'da tahsis edilen 150 dönüm araziye taşıyacaklarını, Türk Telekom Stadı'na 7 dakika mesafedeki bu yeni alana tesis inşasının da anlaşma gereği TOKi tarafından yapılacağını vurguladı.

Seçim sonrası göreve gelmeleri durumunda yönetim sürelerinin 3 yıl olacağını ifade eden başkan Özbek, "Bu projeler uzun soluklu bir yönetimin işi değil mi. Üç-dört ay için gelen bir yönetim burada ne yapabilir. Kim seçilirse seçilsin, gelen yönetim bu projeleri başlatmak ve ilerletmek durumunda. Bunun neresi kötü. Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sözlerini tamamladı.