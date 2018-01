"Her şeyde geride kaldık, bence futbol da bunlardan bir tanesi"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri kapsamında yapılan "Türk Antrenörleri Başarı Endeksi" konulu panele, Aykut Kocaman ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek katıldı.

Kocaman, bir soru üzerine Türkiye'nin yurt dışına önce oyuncu, ardından da antrenör ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

Bir antrenör olarak en az 30-35 oyuncuyu yurt dışına gönderme şansına sahip olmaları gerektiğini dile getiren Kocaman, "Ne bilgi biriktirebiliyoruz ne oyuncu üretebiliyoruz. Bunda geç kaldık ama hala aynı şeylere devam ediyoruz. Temel olarak çok fazla bilgiye inanan bir toplum değiliz. Daha çok söylemler ve söylentiler üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla her şeyde geride kaldık, bence futbol da bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Aykut Kocaman, bir soru üzerine A Milli Takım'ı çalıştırmanın her antrenörün hedefi olduğunu anlatarak, "Milli takım, burada olan herkesin kutsal görevidir." ifadesini kullandı.



Özdilek: "Kimse yukarıya oynayan bir takımı vermedi"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise futbolculuk kariyerini büyük bir takımda geçirdiğini dile getirdi.

Futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de hedefleri bulunduğunu anlatan Özdilek, "Bu zamana kadar bana kimse yukarıya oynayan bir takımı vermedi. 12 yıldır teknik adamlık yapıyorum, başı sıkışan takımlarla antrenörlük kariyerim başladı ve bu şekilde de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek, ligin yarısında takım çalıştırmaya başlamanın kolay bir iş olmadığını kaydederek, "Bu konuda da tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Çünkü 12 senedir hep bu süreçleri yaşayarak ve hep üstüne koyarak gelen bir teknik adamım." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, "Ana hedefin milli takımı çalıştırmak mı?" sorusunu, "Tüm teknik adamların hedeflerinden biridir. Tüm teknik adamların Türkiye'deki hedefleri arasında en üst noktadadır. Hepimizin de hedefi vardır. Zaman içerisinde, gelecekte benim de hedeflerimden birisidir." şeklinde yanıtladı.