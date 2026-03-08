Özel milli atlet Aysel Önder, Avrupa rekoruyla dünya şampiyonu oldu

İspanya'da düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli özel sporcu Aysel Önder, 200 metre yarışında Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Özel milli atlet Aysel Önder, Avrupa rekoruyla dünya şampiyonu oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular tarihi derecelere imza attı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, organizasyonun son gününde T20 kategorisi 200 metre koşu yarışında piste çıkan milli özel sporcu Aysel Önder, 24.87'lik derecesiyle Avrupa rekorunu kırdı ve altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

BAŞKAN BİROL AYDIN'DAN TEBRİK

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Aysel Önder'in şampiyonluğunun ardından bir kutlama mesajı yayımladı. Aydın açıklamasında, "Avrupa rekoruyla gelen bu dünya şampiyonluğu bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Bu büyük başarıda emeği bulunan kıymetli antrenörü Damla Tan’ı da ayrıca tebrik ediyor, özel sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

UZUN ATLAMADA İKİ MADALYA GELDİ

Şampiyonanın son gününde madalya sevinci uzun atlama branşında da devam etti. T20 kategorisi uzun atlama yarışında mücadele eden özel sporculardan Reyhan Taşdelen, 5,19 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Aynı kategoride yarışan ay-yıldızlı özel sporcu Fatma Damla Altın ise 5,15 metrelik atlayışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride ülkemizi temsil eden bir diğer özel sporcu Esra Bayrak ise 5,04 metrelik derecesiyle yarışmayı 5. sırada tamamladı.

200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?Ekonomi
Gazze'ye saldırılarda can kaybı 72 bine yükseldiGazze'ye saldırılarda can kaybı 72 bine yükseldiGündem
atletizm şampiyonası İspanya dünya şampiyonu
Günün Manşetleri
"İran'la çatışmanın ilk haftası 6 milyar dolara mâl oldu"
"Tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz"
"İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar"
Sinpaş Reserve Marmaris
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
İletişim Başkanı Duran, sergi açılışında konuştu
Sahte polis ve savcı çetesine başkentte suçüstü
"Hükümet sizi canlı kalkan olarak kullanıyor"
“İranlı annelere taziyelerimizi iletiyorum”
İran: 220'den fazla ABD askeri öldü ve yaralandı
Çok Okunanlar
Akaryakıta çifte zam! Akaryakıta çifte zam!
200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!
En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: Zirve tartışma yarattı En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: Zirve tartışma yarattı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?