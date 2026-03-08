Özel milli atlet Aysel Önder, Avrupa rekoruyla dünya şampiyonu oldu

İspanya'nın Ourense kentinde düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular tarihi derecelere imza attı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, organizasyonun son gününde T20 kategorisi 200 metre koşu yarışında piste çıkan milli özel sporcu Aysel Önder, 24.87'lik derecesiyle Avrupa rekorunu kırdı ve altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

BAŞKAN BİROL AYDIN'DAN TEBRİK

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Aysel Önder'in şampiyonluğunun ardından bir kutlama mesajı yayımladı. Aydın açıklamasında, "Avrupa rekoruyla gelen bu dünya şampiyonluğu bizler için tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Bu büyük başarıda emeği bulunan kıymetli antrenörü Damla Tan’ı da ayrıca tebrik ediyor, özel sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

UZUN ATLAMADA İKİ MADALYA GELDİ

Şampiyonanın son gününde madalya sevinci uzun atlama branşında da devam etti. T20 kategorisi uzun atlama yarışında mücadele eden özel sporculardan Reyhan Taşdelen, 5,19 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Aynı kategoride yarışan ay-yıldızlı özel sporcu Fatma Damla Altın ise 5,15 metrelik atlayışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride ülkemizi temsil eden bir diğer özel sporcu Esra Bayrak ise 5,04 metrelik derecesiyle yarışmayı 5. sırada tamamladı.