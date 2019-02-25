Türkiye Futbol Federasyonu kadın bölgesel hakemi Özge Kanbay yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti. Kanbay'ın cenazesi yarın Manisa Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

22 yaşındaki genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay hayatını kaybetti.



Türkiye Futbol FEderasyonu (TFF) açıklamasında şöyle denildi:



"Kadın Bölgesel hakemimiz Özge Kanbay'ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhume Özge Kanbay'ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Manisa Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Özge Kanbay'a Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz."



Özge Kanbay'ın cenazesinin yarın Manisa Hatuniye Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.