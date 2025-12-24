Özgür Özel, Saran’ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü. Özel, gözaltı yöntemini provokatif bulduğunu ifade etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Özgür Özel, Saran’ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar ile görüştü
Yayınlanma:

Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından kulüp yönetimiyle temasa geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Murat Salar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturma sürecine ilişkin bilgi alan Özel, yaşananlara dair değerlendirmelerini paylaştı.

PROVOKATİF VE DÜŞMANCA

Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye’ye gelen Sadettin Saran’a yönelik bu kez jandarma eşliğinde kulüp binasında gözaltı işlemi uygulanmasını provokatif ve düşmanca bulduğunu ifade etti.

CHP lideri, süreci yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI: HUKUKSUZCA

Öte yandan gözaltı işlemine ilişkin bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği cephesinden geldi. TBB Başkanı Erinç Sağkan, Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Sağkan, hakkındaki soruşturmayı öğrendiğinde yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye’ye gelen ve çağrıldığında geleceği bilinen bir isim hakkında gözaltı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sağkan, bu durumun toplumda yargısal süreçlerin adaletin tesisi dışında amaçlarla kullanıldığı algısını güçlendirdiğini ifade etti.

TBB Başkanı, yargı süreçlerinin kişilerin itibarını zedeleyen değil, hukuk devleti ilkesini koruyan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştüDış Politika
Marmara Üniversitesi akademik alım ilanı yayımladı: 50’den fazla profesör ve öğretim üyesi alınacakMarmara Üniversitesi akademik alım ilanı yayımladı: 50’den fazla profesör ve öğretim üyesi alınacakYaşam
Sadettin Saran gözaltına alındı… Ali Koç’tan başkanlık için dikkat çeken tavırSadettin Saran gözaltına alındı… Ali Koç’tan başkanlık için dikkat çeken tavırSpor
Özgür Özel fenerbahçe Başkanvekili
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Covid-19 düzenlemesine ilişkin açıklama
İnfaz sisteminde kritik değişiklikler
Libya heyetini taşıyan uçakta neler yaşandı?
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
İstanbul’da 22 kişi hakkında gözaltı kararı
'Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek'
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı
32 günde servet kazandırıyor! 32 günde servet kazandırıyor!
Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor Meteoroloji 35 il için uyardı: Yarın şiddetli sağanak geliyor
İstanbul için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu sürecek! İstanbul için elektrik kesintisi alarmı: Gün boyu sürecek!
Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var? Tarihin en iyi dizileri seçildi, bakın 1 numarada kim var?