Özgür Özel, Saran’ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar ile görüştü

Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasının ardından kulüp yönetimiyle temasa geçti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Murat Salar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturma sürecine ilişkin bilgi alan Özel, yaşananlara dair değerlendirmelerini paylaştı.

PROVOKATİF VE DÜŞMANCA

Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye’ye gelen Sadettin Saran’a yönelik bu kez jandarma eşliğinde kulüp binasında gözaltı işlemi uygulanmasını provokatif ve düşmanca bulduğunu ifade etti.

CHP lideri, süreci yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI: HUKUKSUZCA

Öte yandan gözaltı işlemine ilişkin bir açıklama da Türkiye Barolar Birliği cephesinden geldi. TBB Başkanı Erinç Sağkan, Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Sağkan, hakkındaki soruşturmayı öğrendiğinde yurt dışından kendi isteğiyle Türkiye’ye gelen ve çağrıldığında geleceği bilinen bir isim hakkında gözaltı uygulanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sağkan, bu durumun toplumda yargısal süreçlerin adaletin tesisi dışında amaçlarla kullanıldığı algısını güçlendirdiğini ifade etti.

TBB Başkanı, yargı süreçlerinin kişilerin itibarını zedeleyen değil, hukuk devleti ilkesini koruyan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.