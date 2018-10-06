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Öztürk: Son dakikalarda gol gelince moral bozuyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, son haftalarda son dakika gollerinin lehlerine olduğunu, Galatasaray maçını ise böyle bir golle kaybettiklerini belirtti.

Öztürk: Son dakikalarda gol gelince moral bozuyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, son haftalarda son dakika gollerinin lehlerine olduğunu, Galatasaray maçını ise böyle bir golle kaybettiklerini belirtti.

Öztürk, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalya Stadı'nda Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadroya göre maçın sonuna kadar doğru şekilde oynadıklarını ifade eden Öztürk, "Son dakikalarda gol gelince moral bozuyor. Lehimize oluyordu son haftalarda.

Bu sefer aleyhimize oldu. Elimizden geleni yaptık. Tebrik ediyorum. Taraftarımız da çok iyiydi. Kazanmak isterdik ama kazanamadık." diye konuştu.

Öztürk, hedeflerinin ligi en iyi seviyede tamamamlamak olduğunu dile getirdi.

Ali Şafak Öztürk, deplasman tribünündeki sıkıntının stadın yapısından kaynaklandığını, bu durumu tekrar değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalyaspor #Galatasaray
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