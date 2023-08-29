Özyüksel ile Ünal, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası karışık bayrak yarışında 4. oldu

Milli sporcular İlke Özyüksel ile Buğra Ünal, İngiltere'de düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası karışık bayrak yarışını 4. sırada tamamladı.

Özyüksel ile Ünal, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası karışık bayrak yarışında 4. oldu
Özyüksel ile Ünal, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası karışık bayrak yarışında 4. oldu
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Bath kentindeki şampiyona, bugün yapılan karışık bayrak yarışı ile sona erdi.

Özyüksel ile Ünal, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası karışık bayrak yarışında 4. oldu - Resim : 1
21 ülke takımının mücadele ettiği bayrak yarışında Mısırlı Salma Abdelmaksoud ve Mohanad Shaban çifti yarışı 1413 puanla şampiyon olurken, Güney Koreli Kim Sunwoo ve Woongtae Jun çifti 1395 puanla ikinci, Çekya'dan Lucie Hlavackova ve Marek Grycz çifti ise 1386 puanla üçüncü oldu.

Yarışlarda Türkiye’yi temsil eden milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal ise toplam 1376 puan alarak yarışı 4. sırada tamamladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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