Panathinaikos – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadele bu akşam Atina Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Panathinaikos – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yayınlanma:

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 21 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Atina Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Maç, Türkiye’de HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek. Yunanistan’da ise yayıncı kuruluş olarak Cosmote Sport 1 HD karşılaşmayı ekrana getirecek.

İsrail'in E1 Projesi onayına tepki! Büyükelçi bakanlığa çağrıldıİsrail'in E1 Projesi onayına tepki! Büyükelçi bakanlığa çağrıldıDünya
AK Parti’den Özel’e sert tepki: “Organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dirAK Parti’den Özel’e sert tepki: “Organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dirGündem
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileriElektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
samsunspor panathinaikos
Günün Manşetleri
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileri