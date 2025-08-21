Panathinaikos – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 21 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Atina Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Maç, Türkiye’de HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek. Yunanistan’da ise yayıncı kuruluş olarak Cosmote Sport 1 HD karşılaşmayı ekrana getirecek.