Panzerlere Ekvador şoku! Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti

11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Almanya'nın aldığı bu mağlubiyet, takımın tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Alman Milli Takımı, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı Mayıs 1979 ile Haziran 1980 tarihleri arasında yakaladığı 12 maçlık kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale edecekti.