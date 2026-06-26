Panzerlere Ekvador şoku! Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Gruptan birinci çıkması daha önceden kesinleşen Almanya'nın 11 maçlık galibiyet serisi bu sonuçla sona ererken, Ekvador turnuvadaki ilk gollerini kaydetti.
New York kentindeki MetLife Stadyumu'nda FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü hafta mücadelesi oynandı.
ERKEN KARŞILIKLI GOLLER VE GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Galatasaraylı Leroy Sane'nin attığı golle Almanya 1-0 öne geçti. Ekvador bu gole 9. dakikada Angulo ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda maçın skorunu tayin eden gol, 78. dakikada Gonzalo Plata'dan geldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Ekvador, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grubunu üçüncü sırada tamamladı.
Alınan galibiyetle birlikte, Güney Amerika ekibinin en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 32 takım arasına girmesi kesinleşti.
LİDER ALMANYA RAKİBİNİ BEKLİYOR
Daha önce Curaçao ve Ekvador'u mağlup ederek grup liderliğini garantileyen Almanya, E Grubu'nu 6 puanla birinci sırada bitirdi. Panzerler, son 32 turunda A, B, C, D ya da F Grubu'nun üçüncüsüyle karşı karşıya gelecek.
11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Almanya'nın aldığı bu mağlubiyet, takımın tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Alman Milli Takımı, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılsaydı Mayıs 1979 ile Haziran 1980 tarihleri arasında yakaladığı 12 maçlık kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale edecekti.
Almanya ayrıca, FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Güney Amerika ülkelerine karşı oynadığı maçlarda ilk kez mağlubiyet yaşadı. Almanlar, Güney Amerika takımlarına karşı turnuvadaki önceki 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.
Teknik direktör Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini Almanya karşısında buldu. Güney Amerika temsilcisi, gruptaki ilk maçında Fildişi Sahili'ne 1-0 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında ise Curaçao ile golsüz berabere kalmıştı.