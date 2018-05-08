Paralimpik masa tenisçiler, Slovakya'da düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası'nda 12 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-7 Mayıs tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılan turnuvada milliler, 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.



Ferdi kategorisinde yarışan 9. klas Neslihan Kavas ve 7. klas Kübra Korkut altın madalyanın sahibi olurken, 10. klas Ümran Yetiş gümüş, 10. klas Merve Cansu Demir ve 5. klas Ali Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.



5. klas Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan'dan oluşan erkek takımı altın madalyaya uzandı. 4. klas Nesim Turan ve Süleyman Vural bronz madalya elde ederken, 10. klas Fatih Erden ve yabancı partneri bronz madalya kazandı.



Turnuvada Nergis Altıntaş, Hatice Duman'dan oluşan 3. klas kadın takımı ve 8-9. klas Neslihan Kavas, Kübra Korkut altın, 10. klas Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Hilal Tükkan gümüş ve 4-5. klas İrem Oluk, yabancı partneri bronz madalya aldı.

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