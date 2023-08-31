Paraşütçülerden Sivas semalarında saygı uçuşu!

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir dizi etkinlikler yaptı. Etkinlikler çerçevesinde Paşabahçe Mesire Alanı’nda Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından “Saygı Uçuşu” gerçekleştirildi.

PARAŞÜTÇÜLERDEN SİVAS SEMALARINDA SAYGI UÇUŞU!

Törenin en etkileyici anlarından biri, yamaç paraşütçülerinin Türk bayrağı eşliğinde gökyüzünde sergilediği uçuş oldu. Gösteri, katılımcılardan büyük alkış alırken ilgiyle izlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, yamaç paraşütüne katılan sporcuları sergiledikleri performanstan dolayı tebrik etti.