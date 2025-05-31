Paris-Inter maçı hangi kanalda? Paris-Inter maçı CANLI İZLE

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Paris-Inter maçı hangi kanalda? Paris-Inter maçı CANLI İZLE
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Dev mücadele bu akşam Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak final, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Finalin hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yapacak. Kovacs’a yardımcı olarak Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi eşlik edecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

Muhtemel 11’ler:
📌 Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
📌 Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, bu akşam Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez forma giyerek tarihi bir başarıya imza atacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan finalde Manchester City karşısında şampiyonluğu kaçıran Inter’in formasını giyen Hakan, bu kez kupayı kazanmak için sahada olacak.

Bu final, Fransa ve İtalya takımları arasında oynanan ikinci Şampiyonlar Ligi finali olacak. İlki, 1993 yılında Marsilya’nın Milan’ı 1-0 yendiği maçtı. O karşılaşma da Münih’te, Olympiastadion’da oynanmıştı.

Inter, 2010 yılında kazandığı son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından yeniden kupaya uzanmak istiyor. Paris Saint-Germain ise 2020’de finalde Bayern Münih’e kaybettiği acıyı unutturmak ve tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyor.

Fransız ekibi, turnuvaya kötü bir başlangıç yapsa da grup aşamasının son üç maçını kazanarak toparlandı. Play-off turunda yerel rakibi Brest’i 10-0 mağlup etti. Ardından Liverpool’u penaltılarla eledi, çeyrek finalde Aston Villa’yı (5-4), yarı finalde ise daha önce kaybettiği Arsenal’i toplamda 3-1 ile geçerek finale yükseldi.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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